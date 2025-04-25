Миленко Богичевич высказался после второго подряд поражения «Автодора» от УНИКСа

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение саратовского «Автодора» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф, где они уступили казанскому УНИКСу со счётом 85:100.

«Хочу поздравить УНИКС с победой. Это была хорошая игра. Я очень горжусь тем, как моя команда играла и боролась. Как я и говорил, против сильного соперника необходимо сохранять концентрацию все 40 минут. Доволен тем, как мы сегодня сыграли. За два дня невозможно поменять очень многое. Думаю, сегодня мы действовали умнее. Совершили 14 потерь, половину из которых – в первой четверти. То есть в следующие 30 минут потеряли мяч всего семь раз. Связываю это с тем, что мы сыграли гораздо умнее. Доволен нашим характером. Мы уступали «-18», но показали хорошую реакцию.

Сценарии обоих матчей в Казани оказались похожими. Сегодня мы вновь выиграли первую четверть. Однако затем УНИКС стал агрессивнее защищаться, на что мы плохо отреагировали. Хотя на этот раз мы показали хорошую реакцию после большого перерыва, что очень важно», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.