Звезда ЦСКА Каспер Уэйр преодолел планку в 2000 очков в Единой лиге

35-летний американский баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, Каспер Уэйр из московского ЦСКА преодолел отметку в 2000 очков в Единой лиге ВТБ.

Уэйру покорилось достижение во втором матче первого раунда плей-офф Единой лиги в сезоне-2024/2025 с «Пари Нижний Новгород», который закончился разгромной победой армейцев со счётом 106:65.

Каспер по ходу встречи записал на свой счёт 13 очков, один подбор, одну передачу и один перехват при одной потере. Набрав девятое очко во встрече, он достиг отметки в 2000, а по итогам игры закончил на планке в 2004 очка.

Чемпионы прошлого сезона ведут в серии с нижегородцами со счётом 2-0.