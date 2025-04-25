Звезда ЦСКА Каспер Уэйр преодолел планку в 2000 очков в Единой лиге
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35-летний американский баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, Каспер Уэйр из московского ЦСКА преодолел отметку в 2000 очков в Единой лиге ВТБ.
Уэйру покорилось достижение во втором матче первого раунда плей-офф Единой лиги в сезоне-2024/2025 с «Пари Нижний Новгород», который закончился разгромной победой армейцев со счётом 106:65.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
106 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Жан-Шарль - 17, Астапкович - 15, Уэйр - 13, Антонов - 13, Тримбл - 12, Джекири - 11, Аврамович - 10, М'Бай - 8, Михайловский - 4, Курбанов - 3, Ухов, Абдулбасиров
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон - 16, Карпенков - 16, Хоменко - 9, Чадов - 7, Антипов - 6, Зоткин - 5, Бабурин - 3, Захаров - 2, Шилохвостов - 1, Шендеров, Джуришич
Каспер по ходу встречи записал на свой счёт 13 очков, один подбор, одну передачу и один перехват при одной потере. Набрав девятое очко во встрече, он достиг отметки в 2000, а по итогам игры закончил на планке в 2004 очка.
Чемпионы прошлого сезона ведут в серии с нижегородцами со счётом 2-0.
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