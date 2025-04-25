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Андреас Пистиолис высказался по поводу крупной победы ЦСКА над «Пари НН»

Андреас Пистиолис высказался по поводу крупной победы ЦСКА над «Пари НН»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу своих подопечных во втором матче серии 1/4 финала плей-офф с «Пари НН», который завершился со счётом 106:65 (32:18, 29:16, 17:19, 28:12) в пользу москвичей.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
106 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Жан-Шарль - 17, Астапкович - 15, Уэйр - 13, Антонов - 13, Тримбл - 12, Джекири - 11, Аврамович - 10, М'Бай - 8, Михайловский - 4, Курбанов - 3, Ухов, Абдулбасиров
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон - 16, Карпенков - 16, Хоменко - 9, Чадов - 7, Антипов - 6, Зоткин - 5, Бабурин - 3, Захаров - 2, Шилохвостов - 1, Шендеров, Джуришич

«Прежде всего хочу выразить благодарность болельщикам, сегодня была классная атмосфера, которой мы по-настоящему наслаждались. Во-вторых, поздравления Никите с заслуженным достижением. Он – один из величайших игроков в истории российского баскетбола, и я надеюсь, что буду рядом, когда он проведёт свой 1000-й матч за ЦСКА.

Что касается игры, мы снова показали правильный настрой. Мы сильно начали, хорошо играли на обеих половинах площадки. Даже при том, что процент попаданий был не таким блестящим, как в предыдущем матче, мы набрали больше 100 очков. При этом семь игроков набрали 10 и больше, плюс восемь набрал Амат. Мы отлично настроились на защиту, вынудили соперника совершить 28 потерь и снова доминировали на подборе», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

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