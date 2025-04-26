«Мы сделали 28 потерь». Сергей Козин — о втором подряд поражении «Пари НН» от ЦСКА
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин дал комментарий по поводу второго подряд поражения своей команды от московского ЦСКА во втором матче серии 1/4 финала плей-офф, где они уступили со счётом 65:106.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
106 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Жан-Шарль - 17, Астапкович - 15, Уэйр - 13, Антонов - 13, Тримбл - 12, Джекири - 11, Аврамович - 10, М'Бай - 8, Михайловский - 4, Курбанов - 3, Ухов, Абдулбасиров
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон - 16, Карпенков - 16, Хоменко - 9, Чадов - 7, Антипов - 6, Зоткин - 5, Бабурин - 3, Захаров - 2, Шилохвостов - 1, Шендеров, Джуришич
«Поздравляю ЦСКА с победой. Мы сделали 28 потерь, и так невозможно играть против такого соперника. Единственный позитивный момент – третья четверть, которую мы даже смогли выиграть. В ней мы показали тот баскетбол, который должны показывать с самого начала. К сожалению, пока не можем так играть на протяжении 40 минут. Постараемся показать свой лучший баскетбол в Нижнем Новгороде», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.
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