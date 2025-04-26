«Мы сделали 28 потерь». Сергей Козин — о втором подряд поражении «Пари НН» от ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин дал комментарий по поводу второго подряд поражения своей команды от московского ЦСКА во втором матче серии 1/4 финала плей-офф, где они уступили со счётом 65:106.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Мы сделали 28 потерь, и так невозможно играть против такого соперника. Единственный позитивный момент – третья четверть, которую мы даже смогли выиграть. В ней мы показали тот баскетбол, который должны показывать с самого начала. К сожалению, пока не можем так играть на протяжении 40 минут. Постараемся показать свой лучший баскетбол в Нижнем Новгороде», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.