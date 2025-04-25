«Олимпиакос» во второй раз подряд обыграл «Реал» Мадрид в 1/4 финала Евролиги

В пятницу, 25 апреля, на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» в Греции завершился второй матч 1/4 финала элитного европейского турнира Евролиги в сезоне-2024/2025, в котором местный «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Пирейские игроки обыграли испанских со счётом 77:71 (15:25, 23:13, 19:16, 20:17). На данный момент счёт в серии – 2-0 в пользу «Олимпиакоса».

Самым эффективным игроком в составе победителей регулярного сезона-2024/2025 стал сербский центровой Никола Милутинов — 10 очков, шесть подборов, три передачи и три перехвата при коэффициенте эффективности «+23», в то время как болгарский форвард Александар Везенков оказался самым результативным — 22 очка, семь подборов и две передачи при двух потерях.

У «Реала» отличился защитник Марио Хезонья — 22 очка, восемь подборов и две передачи при одной потере.