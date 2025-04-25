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Олимпиакос — Реал Мадрид, результат матча 25 апреля 2025, счет 77:71, плей-офф Евролиги 2024-2025

«Олимпиакос» во второй раз подряд обыграл «Реал» Мадрид в 1/4 финала Евролиги
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В пятницу, 25 апреля, на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» в Греции завершился второй матч 1/4 финала элитного европейского турнира Евролиги в сезоне-2024/2025, в котором местный «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Пирейские игроки обыграли испанских со счётом 77:71 (15:25, 23:13, 19:16, 20:17). На данный момент счёт в серии – 2-0 в пользу «Олимпиакоса».

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
77 : 71
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис

Самым эффективным игроком в составе победителей регулярного сезона-2024/2025 стал сербский центровой Никола Милутинов — 10 очков, шесть подборов, три передачи и три перехвата при коэффициенте эффективности «+23», в то время как болгарский форвард Александар Везенков оказался самым результативным — 22 очка, семь подборов и две передачи при двух потерях.

У «Реала» отличился защитник Марио Хезонья — 22 очка, восемь подборов и две передачи при одной потере.

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