В пятницу, 25 апреля, в элитном баскетбольном турнире Евролиге прошли очередные матчи 1/4 финала плей-оф сезона-2024/2025. За право приблизиться к выходу в полуфинальную стадию постезонного розыгрыша сразились четыре команды — «Олимпиакос» и «Реал» Мадрид; «Монако» и «Барселона». Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 25 апреля:

«Монако» — «Барселона» — 92:79 (счёт в серии 2-0).

«Олимпиакос» — «Реал» Мадрид — 77:71 (счёт в серии 2-0).

Встречи проходят до трёх побед. Следующие игры пройдут в Барселоне и Мадриде на следующей неделе.