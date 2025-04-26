Результаты матчей плей-офф Евролиги 25 апреля
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В пятницу, 25 апреля, в элитном баскетбольном турнире Евролиге прошли очередные матчи 1/4 финала плей-оф сезона-2024/2025. За право приблизиться к выходу в полуфинальную стадию постезонного розыгрыша сразились четыре команды — «Олимпиакос» и «Реал» Мадрид; «Монако» и «Барселона». Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты матчей плей-офф Евролиги 25 апреля:
«Монако» — «Барселона» — 92:79 (счёт в серии 2-0).
«Олимпиакос» — «Реал» Мадрид — 77:71 (счёт в серии 2-0).
Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
92 : 79
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Джеймс
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр, Grujicic
Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
77 : 71
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
Встречи проходят до трёх побед. Следующие игры пройдут в Барселоне и Мадриде на следующей неделе.
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