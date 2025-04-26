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Игрок «Лейкерс» — о Леброне и Дончиче: если у Леброна такие партнёры — это эффективно

Игрок «Лейкерс» — о Леброне и Дончиче: если у Леброна такие партнёры — это эффективно
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дориан Финни-Смит высказался о взаимоотношениях на площадке между четырёхкратным чемпионом североамериканской лиги Леброном Джеймсом и звёздным защитником Лукой Дончичем.

«Если понаблюдать за карьерой Брона, то всякий раз, когда у него были отличные пасующие, способные отдать эту сложную и дальнюю передачу — Кевин Лав, Дуэйн Уэйд, — это всегда было эффективно.

Леброн отлично справляется с чтением этих [пасов]… Я думаю, что это, безусловно, является преимуществом и даёт нам легкие очки. А лиге очень сложно найти такие простые шансы», — приводит Финни-Смита издание ESPN.

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