«Орландо» обыграл «Бостон» в третьем матче серии плей-офф НБА

Завершился третий матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал на своей площадке «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 95:93.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Франц Вагнер, который записал в свой актив 32 очка, семь подборов и восемь передач. В составе «Бостона» лучшую результативность показал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 36 очков, семь подборов и три передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Бостона».

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