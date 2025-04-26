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«Орландо» обыграл «Бостон» в третьем матче серии плей-офф НБА

«Орландо» обыграл «Бостон» в третьем матче серии плей-офф НБА
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Завершился третий матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал на своей площадке «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 95:93.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
95 : 93
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Банкеро - 29, Картер - 10, Блэк - 9, Джозеф - 6, Энтони - 4, Хьюстан - 3, Айзек - 2, Колдуэлл-Поуп, Ховард, Харрис, Да Силва, Битадзе
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 19, Уайт - 16, Порзингис - 7, Корнет - 6, Хорфорд - 6, Притчард - 3, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Франц Вагнер, который записал в свой актив 32 очка, семь подборов и восемь передач. В составе «Бостона» лучшую результативность показал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 36 очков, семь подборов и три передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Бостона».

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