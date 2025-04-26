Инсайдер назвал статус Джа Моранта перед четвёртым матчем серии «Оклахома» — «Мемфис
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети высказался по поводу участия звёздного разыгрывающего и лидера «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер».
По словам Чарании, 25-летний баскетболист пропустит решающую встречу, которая пройдёт сегодня, 26 апреля, из-за травмы бедра. Напомним, защитник получил травму во время третьей игры после неудачного падения при попытке завершить атаку в быстром отрыве. На данный момент счёт в серии 3-0 — в пользу «Оклахомы».
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Джа Морант разминается вместе со своей дочерью:
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