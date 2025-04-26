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Тейтум приблизился к рекорду Ларри Бёрда по результативности в плей-офф НБА за «Бостон»

Тейтум приблизился к рекорду Ларри Бёрда по результативности в плей-офф НБА за «Бостон»
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Сегодня, 26 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 95:93 (2-1) в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 36 очков (10 из 22 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые; 12 из 12 штрафные), девять подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+2».

Таким образом, Тейтум превзошёл результат члена Зала славы Джона Хавличека и занял второе место в истории «Бостона» по количеству матчей в плей-офф с 30 и более очками — у него теперь 31 такая игра. Первое место остаётся за легендарным Ларри Бёрдом, у которого 43 подобных матча.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
95 : 93
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Банкеро - 29, Картер - 10, Блэк - 9, Джозеф - 6, Энтони - 4, Хьюстан - 3, Айзек - 2, Колдуэлл-Поуп, Ховард, Харрис, Да Силва, Битадзе
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 19, Уайт - 16, Порзингис - 7, Корнет - 6, Хорфорд - 6, Притчард - 3, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом:

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