Тейтум приблизился к рекорду Ларри Бёрда по результативности в плей-офф НБА за «Бостон»

Сегодня, 26 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 95:93 (2-1) в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 36 очков (10 из 22 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые; 12 из 12 штрафные), девять подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+2».

Таким образом, Тейтум превзошёл результат члена Зала славы Джона Хавличека и занял второе место в истории «Бостона» по количеству матчей в плей-офф с 30 и более очками — у него теперь 31 такая игра. Первое место остаётся за легендарным Ларри Бёрдом, у которого 43 подобных матча.

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: