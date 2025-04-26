Впервые за более чем 1000 дней Яннис Адетокунбо победил в матче плей-офф НБА
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 117:101 (1-2).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 101
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 37, Адетокунбо - 37, Грин - 12, Портис - 10, Кузма - 9, Лиллард - 7, Симс - 4, Портер - 1, Лопес, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Несмит - 18, Халибёртон - 14, Топпин - 10, Матурин - 9, Нембард - 6, Тёрнер - 6, Шиппард - 5, Брайант - 3, Уокер - 2, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
Адетокунбо, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 37 очков (14 из 19 с игры, 9 из 10 — штрафные), 12 подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+24».
Таким образом, как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальных сетях, Адетокунбо прервал серию из более чем 1000 дней без побед в плей-офф НБА.
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