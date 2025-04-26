Впервые за более чем 1000 дней Яннис Адетокунбо победил в матче плей-офф НБА

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 117:101 (1-2).

Адетокунбо, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 37 очков (14 из 19 с игры, 9 из 10 — штрафные), 12 подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+24».

Таким образом, как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальных сетях, Адетокунбо прервал серию из более чем 1000 дней без побед в плей-офф НБА.

Яннис предложил журналисту уйти во время интервью: