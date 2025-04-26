Леброн Джеймс обходит «Миннесоту» по числу побед в плей-офф НБА и победным сериям

В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 50:47 в пользу гостевой команды.
Во время матча режиссёры телетрансляции показали инфографику, из которой следует, что лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс за свою карьеру одержал больше побед в плей-офф, чем «Миннесота» за всю историю — 183 против 181.
Невероятная статистика Леброна Джеймса
Фото: Кадр из трансляции
Кроме того, на изображении указано, что у Джеймса также больше выигранных серий — 41 против 33 у «Тимбервулвз». Отметим, что на данный момент счёт в серии между «Лос-Анджелесом» и «волками» ничейный — 1-1.
Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке:
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