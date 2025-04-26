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Милуоки Бакс — Индиана Пэйсерс, результат матча 26 апреля 2025, счет 117:101, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

Дабл-дабл Адетокунбо принёс «Милуоки» первую победу в серии плей-офф НБА с «Индианой»
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В ночь с 25 на 26 апреля мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США, штат Висконсин) завершился третий матч серии первого раунда плей-офф НБА между клубами «Милуоки Бакс» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:101 и сократили отставание в серии — 1-2 (98:117, 115:123, 117:101).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 101
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 37, Адетокунбо - 37, Грин - 12, Портис - 10, Кузма - 9, Лиллард - 7, Симс - 4, Портер - 1, Лопес, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Несмит - 18, Халибёртон - 14, Топпин - 10, Матурин - 9, Нембард - 6, Тёрнер - 6, Шиппард - 5, Брайант - 3, Уокер - 2, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон

Самым результативным игроком матча стал греческий тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл — 37 очков и 12 подборов, а также шесть ассистов. 37 очков набрал и его одноклубник атакующий защитник Гари Трент-младший, который добавил к своему главному показателю три подбора. У «Индианы» лучшим стал камерунский бигмен Паскаль Сиакам — 28 очков, пять подборов и два результативных паса.

Четвёртая игра серии пройдёт также в Милуоки в ночь с 27 на 28 апреля мск.

Плей-офф НБА. Календарь
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