Дабл-дабл Адетокунбо принёс «Милуоки» первую победу в серии плей-офф НБА с «Индианой»

В ночь с 25 на 26 апреля мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США, штат Висконсин) завершился третий матч серии первого раунда плей-офф НБА между клубами «Милуоки Бакс» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:101 и сократили отставание в серии — 1-2 (98:117, 115:123, 117:101).

Самым результативным игроком матча стал греческий тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл — 37 очков и 12 подборов, а также шесть ассистов. 37 очков набрал и его одноклубник атакующий защитник Гари Трент-младший, который добавил к своему главному показателю три подбора. У «Индианы» лучшим стал камерунский бигмен Паскаль Сиакам — 28 очков, пять подборов и два результативных паса.

Четвёртая игра серии пройдёт также в Милуоки в ночь с 27 на 28 апреля мск.