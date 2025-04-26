Яннис Адетокунбо повторил необычное достижение Леброна Джеймса в истории плей-офф НБА

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 117:101 (1-2).

Адетокунбо, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 37 очков (14 из 19 с игры, 9 из 10 — штрафные), 12 подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+24».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальных сетях, Адетокунбо стал вторым игроком в истории плей-офф, которому удалось дважды набрать не менее 35 очков, 10 подборов и пяти передач с процентом реализации бросков от 70%. До него подобное достижение покорялось только Леброну Джеймсу.

Экс-игрок НБА Стивенсон набрал 83 очка в Азии: