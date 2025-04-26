«Если драка, значит драка». Джейлен Браун недоволен судейством после поражения в плей-офф

Атакующий защитник и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу работы судей в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (93:95, 2-1).

«Трудно сказать. Похоже, дело может дойти до драки или чего-то подобного. Уже даже не чувствуется, что это баскетбол, а судьи совсем не контролируют ситуацию… Ну что ж — если драка, значит драка», — заявил Браун во время пресс-конференции.

Браун, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 19 очков (7 из 14 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 4 из 5 штрафные), шесть подборов и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-8».

Изнурительная тренировка Джейлена Брауна: