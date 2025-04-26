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«Если драка, значит драка». Джейлен Браун недоволен судейством после поражения в плей-офф

«Если драка, значит драка». Джейлен Браун недоволен судейством после поражения в плей-офф
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Атакующий защитник и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу работы судей в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (93:95, 2-1).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
95 : 93
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Банкеро - 29, Картер - 10, Блэк - 9, Джозеф - 6, Энтони - 4, Хьюстан - 3, Айзек - 2, Колдуэлл-Поуп, Ховард, Харрис, Да Силва, Битадзе
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 19, Уайт - 16, Порзингис - 7, Корнет - 6, Хорфорд - 6, Притчард - 3, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета

«Трудно сказать. Похоже, дело может дойти до драки или чего-то подобного. Уже даже не чувствуется, что это баскетбол, а судьи совсем не контролируют ситуацию… Ну что ж — если драка, значит драка», — заявил Браун во время пресс-конференции.

Браун, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 19 очков (7 из 14 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 4 из 5 штрафные), шесть подборов и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-8».

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Изнурительная тренировка Джейлена Брауна:

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Новости. Баскетбол
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