Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс во время матча плей-офф исполнил эффектный данк с сопротивлением Дончича

Энтони Эдвардс во время матча плей-офф исполнил эффектный данк с сопротивлением Дончича
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло 95:90 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в третьей четверти создал зрелищный момент: прорвавшись в трёхсекундную зону, он мощно забросил мяч через сопротивление звёздного защитника «Лейкерс» Луки Дончича, исполнив эффектный слэм-данк.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android