Энтони Эдвардс во время матча плей-офф исполнил эффектный данк с сопротивлением Дончича

В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло 95:90 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в третьей четверти создал зрелищный момент: прорвавшись в трёхсекундную зону, он мощно забросил мяч через сопротивление звёздного защитника «Лейкерс» Луки Дончича, исполнив эффектный слэм-данк.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.