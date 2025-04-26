«Миннесота» вышла вперёд в серии плей-офф НБА с «Лейкерс», несмотря на дабл-дабл Леброна

В ночь с 25 на 26 апреля мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился третий матч серии первого раунда плей-офф НБА между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу с результатом 116:104 и вышли вперёд в серии — 2-1 (117:95, 85:94, 116:104).

Самым результативным игроком матча стал 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл — на его счету 38 очков при 10 подборах и четырёх ассистах. Словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 17 очков, сделал семь подборов и восемь результативных передач. В активе атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса 29 очков, восемь подборов и восемь ассистов.

Четвёртый матч серии плей-офф НБА между «Тимбервулвз» и «Лейкерс» пройдёт также в Миннеаполисе в ночь с 27 на 28 апреля мск.