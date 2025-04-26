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Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 26 апреля 2025, счет 116:104, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Миннесота» вышла вперёд в серии плей-офф НБА с «Лейкерс», несмотря на дабл-дабл Леброна
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В ночь с 25 на 26 апреля мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился третий матч серии первого раунда плей-офф НБА между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу с результатом 116:104 и вышли вперёд в серии — 2-1 (117:95, 85:94, 116:104).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

Самым результативным игроком матча стал 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл — на его счету 38 очков при 10 подборах и четырёх ассистах. Словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 17 очков, сделал семь подборов и восемь результативных передач. В активе атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса 29 очков, восемь подборов и восемь ассистов.

Четвёртый матч серии плей-офф НБА между «Тимбервулвз» и «Лейкерс» пройдёт также в Миннеаполисе в ночь с 27 на 28 апреля мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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