В ночь с 25 на 26 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись три матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 26 апреля

«Орландо Мэджик» – «Бостон Селтикс» — 95:93 (1-2).

«Милуоки Бакс» – «Индиана Пэйсерс» — 117:101 (1-2).

«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 116:104 (2-1).

Самым результативным баскетболистом игрового дня с дабл-даблом стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 38 очков и 10 подборов.

Видео: Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке