Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 26 апреля

Результаты игрового дня НБА 26 апреля
Комментарии

В ночь с 25 на 26 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись три матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня НБА 26 апреля

  • «Орландо Мэджик» – «Бостон Селтикс» — 95:93 (1-2).
  • «Милуоки Бакс» – «Индиана Пэйсерс» — 117:101 (1-2).
  • «Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 116:104 (2-1).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
95 : 93
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Банкеро - 29, Картер - 10, Блэк - 9, Джозеф - 6, Энтони - 4, Хьюстан - 3, Айзек - 2, Колдуэлл-Поуп, Ховард, Харрис, Да Силва, Битадзе
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 19, Уайт - 16, Порзингис - 7, Корнет - 6, Хорфорд - 6, Притчард - 3, Холидэй, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 101
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 37, Адетокунбо - 37, Грин - 12, Портис - 10, Кузма - 9, Лиллард - 7, Симс - 4, Портер - 1, Лопес, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Несмит - 18, Халибёртон - 14, Топпин - 10, Матурин - 9, Нембард - 6, Тёрнер - 6, Шиппард - 5, Брайант - 3, Уокер - 2, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

Самым результативным баскетболистом игрового дня с дабл-даблом стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 38 очков и 10 подборов.

Видео: Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке

Материалы по теме
«Миннесота» вышла вперёд в серии плей-офф НБА с «Лейкерс», несмотря на дабл-дабл Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android