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Леброн Джеймс достиг невероятного юбилейного показателя в плей-офф НБА

Леброн Джеймс достиг невероятного юбилейного показателя в плей-офф НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг уникальных статистических показателей в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» Леброн в 100-й раз в карьере набрал как минимум 20 очков за половину. Ни у кого в истории НБА в плей-офф не набралось и 70 таких игр.

«Лейкерс» на выезде проиграл «Миннесоте» со счётом 104:116. «Озёрники» уступают в серии со счётом 1-2. 40-летний Джеймс набрал 38 очков, сделал 10 подборов и четыре передачи, тем самым оформив дабл-дабл. Следующий матч на домашнем паркете «Миннесоты» состоится завтра, 27 апреля, начало в 22:30 мск.

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