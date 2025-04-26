Леброн Джеймс достиг невероятного юбилейного показателя в плей-офф НБА
Поделиться
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг уникальных статистических показателей в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» Леброн в 100-й раз в карьере набрал как минимум 20 очков за половину. Ни у кого в истории НБА в плей-офф не набралось и 70 таких игр.
«Лейкерс» на выезде проиграл «Миннесоте» со счётом 104:116. «Озёрники» уступают в серии со счётом 1-2. 40-летний Джеймс набрал 38 очков, сделал 10 подборов и четыре передачи, тем самым оформив дабл-дабл. Следующий матч на домашнем паркете «Миннесоты» состоится завтра, 27 апреля, начало в 22:30 мск.
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
09:39
-
09:34
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:18
-
09:08
-
08:13
-
07:30
-
06:59
-
06:37
-
06:00
-
05:55
-
05:52
-
05:42
-
05:08
-
05:00
-
04:57
-
00:33
-
00:25
-
00:20
- 25 апреля 2025
-
23:37
-
23:31
-
23:12
-
22:53
-
22:31
-
22:19
-
22:10
-
21:29
-
21:17
-
21:02
-
20:41
-
19:44
-
18:52
-
18:10