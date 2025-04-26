Леброн Джеймс достиг невероятного юбилейного показателя в плей-офф НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг уникальных статистических показателей в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» Леброн в 100-й раз в карьере набрал как минимум 20 очков за половину. Ни у кого в истории НБА в плей-офф не набралось и 70 таких игр.

«Лейкерс» на выезде проиграл «Миннесоте» со счётом 104:116. «Озёрники» уступают в серии со счётом 1-2. 40-летний Джеймс набрал 38 очков, сделал 10 подборов и четыре передачи, тем самым оформив дабл-дабл. Следующий матч на домашнем паркете «Миннесоты» состоится завтра, 27 апреля, начало в 22:30 мск.