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Представлена статистика «Лейкерс» в истории плей-офф НБА после счёта 1-2 в сериях

Представлена статистика «Лейкерс» в истории плей-офф НБА после счёта 1-2 в сериях
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«Лос-Анджелес Лейкерс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» (104:116). Команда под руководством Джей Джей Редика уступает в серии со счётом 1-2.

За последние 20 лет «Лейкерс» проиграли в трёх матчах, когда уступали по ходу серии с результатом 1-2. Это произошло в первом раунде 2007 года в противостоянии с «Финиксом», в финале НБА 2008 года с «Бостоном» и во втором раунде 2012 года с «Оклахомой».

Самым результативным игроком третьей игры стал 40-летний Леброн Джеймс, набравший 38 очков. Следующий матч серии «Лейкерс» — «Тимбервулвз» пройдёт на домашней площадке «Миннесоты». Встреча состоится 27 апреля, начало в 22:30 мск.

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