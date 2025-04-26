Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист рассказал о серьёзных проблемах, преследующих «Денвер» в плей-офф НБА

Журналист рассказал о серьёзных проблемах, преследующих «Денвер» в плей-офф НБА
Комментарии

Известный американский журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс рассказал о серьёзных проблемах, которые преследуют клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» в плей-офф лиги сезона-2024/2205.

«Майкл Портер-младший возможно не сыграет в субботу, Джамал Маррей травмирован, Расселл Уэстбрук тоже испытывает боль, Аарон Гордон сказал мне, что он едва может прыгнуть в данный момент. Сколько у них ещё осталось сил? Канкун [город в Мексике] звучит привлекательно сейчас [чтобы отправиться в отпуск]», — приводит слова Спирса издание Clutch Points.

В первом раунде плей-офф «Наггетс» встречаются с «Лос-Анджелес Клипперс», счёт в серии — 1:2.

Материалы по теме
Инсайдер конкретизировал решение «Финикса» по вероятному обмену Кевина Дюранта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android