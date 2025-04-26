Журналист рассказал о серьёзных проблемах, преследующих «Денвер» в плей-офф НБА

Известный американский журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс рассказал о серьёзных проблемах, которые преследуют клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» в плей-офф лиги сезона-2024/2205.

«Майкл Портер-младший возможно не сыграет в субботу, Джамал Маррей травмирован, Расселл Уэстбрук тоже испытывает боль, Аарон Гордон сказал мне, что он едва может прыгнуть в данный момент. Сколько у них ещё осталось сил? Канкун [город в Мексике] звучит привлекательно сейчас [чтобы отправиться в отпуск]», — приводит слова Спирса издание Clutch Points.

В первом раунде плей-офф «Наггетс» встречаются с «Лос-Анджелес Клипперс», счёт в серии — 1:2.