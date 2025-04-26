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Инсайдер конкретизировал решение «Финикса» по вероятному обмену Кевина Дюранта

Инсайдер конкретизировал решение «Финикса» по вероятному обмену Кевина Дюранта
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Авторитетный американский инсайдер и обозреватель издания Clutch Points Бретт Сигель сообщил, что фронт-офис аризонского клуба «Финикс Санз» не собирается рассматривать обмен своего тяжёлого форварда, а также двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевина Дюранта, если им будет предложена сумма меньше той, которую они изначально выдвигали.

Напомним, Дюранту 36 лет. В минувшем регулярном сезоне НБА американский атлет принял участие в 62 матчах. В среднем за встречу он набирал 26,6 очка, делал 6,1 подбора, отдавал 4,2 результативной передачи, а также совершал 1,2 блок-шота.

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