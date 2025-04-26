«Милуоки» совершил впечатляющий камбэк в третьем матче серии с «Индианой»

«Милуоки Бакс» совершил впечатляющий камбэк по ходу третьего четвертьфинального матча серии плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс».

В начале третьей четверти «Милуоки» отставал от соперника на 12 очков — 47:59, но «олени» чуть больше чем за 12 минут оформили рывок 48:21, выйдя вперёд — 95:80. В итоге «Бакс» одержали победу со счётом 117:101, сократив отставание в плей-офф — 1-2.

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты «Милуоки» Гари Трент-младший и Яннис Адетокунбо. Каждый из них записал на свой счёт по 37 очков. Греческая звезда «Бакс» добавил к этому 12 подборов, тем самым оформил дабл-дабл.