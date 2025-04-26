«Милуоки» совершил впечатляющий камбэк в третьем матче серии с «Индианой»
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«Милуоки Бакс» совершил впечатляющий камбэк по ходу третьего четвертьфинального матча серии плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс».
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 101
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 37, Адетокунбо - 37, Грин - 12, Портис - 10, Кузма - 9, Лиллард - 7, Симс - 4, Портер - 1, Лопес, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Несмит - 18, Халибёртон - 14, Топпин - 10, Матурин - 9, Нембард - 6, Тёрнер - 6, Шиппард - 5, Брайант - 3, Уокер - 2, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
В начале третьей четверти «Милуоки» отставал от соперника на 12 очков — 47:59, но «олени» чуть больше чем за 12 минут оформили рывок 48:21, выйдя вперёд — 95:80. В итоге «Бакс» одержали победу со счётом 117:101, сократив отставание в плей-офф — 1-2.
Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты «Милуоки» Гари Трент-младший и Яннис Адетокунбо. Каждый из них записал на свой счёт по 37 очков. Греческая звезда «Бакс» добавил к этому 12 подборов, тем самым оформил дабл-дабл.
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