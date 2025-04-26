Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории плей-офф НБА с 35+ очками за матч
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории плей-офф, который набирал как минимум 35 очков.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
40-летний Леброн в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» записал на свой счёт 38 очков и 10 подборов, оформив дабл-дабл. Он стал самым результативным игроком встречи, однако это не позволило его команде победить — «Лейкерс» уступили со счётом 104:116.
На данный момент «Лейкерс» уступают в серии плей-офф со счётом 1-2. Следующий матч первого раунда пройдёт в Миннеаполисе на домашнем паркете «волков». Он состоится 27 апреля, начало в 22:30 мск.
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