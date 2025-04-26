Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории плей-офф НБА с 35+ очками за матч

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории плей-офф, который набирал как минимум 35 очков.

40-летний Леброн в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» записал на свой счёт 38 очков и 10 подборов, оформив дабл-дабл. Он стал самым результативным игроком встречи, однако это не позволило его команде победить — «Лейкерс» уступили со счётом 104:116.

На данный момент «Лейкерс» уступают в серии плей-офф со счётом 1-2. Следующий матч первого раунда пройдёт в Миннеаполисе на домашнем паркете «волков». Он состоится 27 апреля, начало в 22:30 мск.