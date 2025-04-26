Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Миннесоты» оскорбил судью во время матча с «Лейкерс» в плей-офф НБА

Игрок «Миннесоты» оскорбил судью во время матча с «Лейкерс» в плей-офф НБА
Комментарии

Баскетболист «Миннесоты Тимбервулвз» Донте Дивинченцо оскорбил судью по ходу третьей встречи четвертьфинальной серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

В четвёртой четверти матча Дивинченцо пошёл в проход под кольцо. Ему показалось, что на нём сфолили, а судьи не заметили этого. В итоге Донте дважды выругался в адрес арбитра встречи. К слову, за это ему не дали неспортивный фол.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Миннесота» на домашнем паркете одолела «Лейкерс» с результатом 116:104, а Дивинченцо набрал 10 очков, сделал пять подборов, четыре передачи и три блок-шота. Самым результативным игроком встречи стал 40-летний Леброн Джеймс, записавший на свой счёт 38 очков и 10 подборов.

Сейчас читают:
Дерзкий Эдвардс не признаёт авторитетов. Даже Леброн для него не преграда
Дерзкий Эдвардс не признаёт авторитетов. Даже Леброн для него не преграда
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android