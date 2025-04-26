Игрок «Миннесоты» оскорбил судью во время матча с «Лейкерс» в плей-офф НБА

Баскетболист «Миннесоты Тимбервулвз» Донте Дивинченцо оскорбил судью по ходу третьей встречи четвертьфинальной серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс».

В четвёртой четверти матча Дивинченцо пошёл в проход под кольцо. Ему показалось, что на нём сфолили, а судьи не заметили этого. В итоге Донте дважды выругался в адрес арбитра встречи. К слову, за это ему не дали неспортивный фол.

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«Миннесота» на домашнем паркете одолела «Лейкерс» с результатом 116:104, а Дивинченцо набрал 10 очков, сделал пять подборов, четыре передачи и три блок-шота. Самым результативным игроком встречи стал 40-летний Леброн Джеймс, записавший на свой счёт 38 очков и 10 подборов.