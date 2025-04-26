Игрок «Миннесоты» оскорбил судью во время матча с «Лейкерс» в плей-офф НБА
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Баскетболист «Миннесоты Тимбервулвз» Донте Дивинченцо оскорбил судью по ходу третьей встречи четвертьфинальной серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс».
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
В четвёртой четверти матча Дивинченцо пошёл в проход под кольцо. Ему показалось, что на нём сфолили, а судьи не заметили этого. В итоге Донте дважды выругался в адрес арбитра встречи. К слову, за это ему не дали неспортивный фол.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Миннесота» на домашнем паркете одолела «Лейкерс» с результатом 116:104, а Дивинченцо набрал 10 очков, сделал пять подборов, четыре передачи и три блок-шота. Самым результативным игроком встречи стал 40-летний Леброн Джеймс, записавший на свой счёт 38 очков и 10 подборов.
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