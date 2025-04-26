Диллон Брукс объяснил, почему Дрэймонд Грин — грязный баскетболист

29-летний канадский лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс объяснил, почему 35-летний тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин — грязный баскетболист.

«Самый грязный игрок [прямо сейчас в НБА] — это Дрэймонд, который слегка толкал [Амена Томпсона], как делают обычные баскетболисты. Джимми был в полёте и в тот момент боролся за подбор. Всякое случается. Однако Амен не является грязным игроком. Мы не беспокоимся по этому поводу, просто готовимся к следующей игре и надеемся, что Батлер поправится», — приводит слова Брукса портал Sports Illustrated.

Напомним, Джимми получил травму во время второго матча с «Хьюстон Рокетс», по итогам которого «Голден Стэйт» проиграл со счётом 94:109. Батлер столкнулся в воздухе с Аменом Томпсоном в ходе игры на подборе. Отмечается, что у 35-летнего баскетболиста диагностирован ушиб глубоких мышц ягодицы.