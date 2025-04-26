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«Выбью из тебя всю дурь!» Опубликован разговор игроков «Лейкерс» и «Миннесоты» в плей-офф

«Выбью из тебя всю дурь!» Опубликован разговор игроков «Лейкерс» и «Миннесоты» в плей-офф
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В Сети появилась расшифровка перепалки между игроками «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесоты Тимбервулвз» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале LegendZ Productions в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Например, центровой «Миннесоты» сказал Остину Ривзу: «Я выбью из тебя всю дурь!» Игрок «Лейкерс» ответил: «Заткнись, чёрт побери».

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик вспылил после одного из моментов, взяв тайм-аут. Специалист кричал на своих подопечных: «Боже мой, перестаньте оглядываться по сторонам. Это долбаный плей-офф!»

Напомним, «Лейкерс» на данный момент уступают в серии со счётом 1-2. Следующий матч пройдёт 27 апреля, начало в 22:30 мск.

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