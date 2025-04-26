Рэпер Дрейк выиграл более $ 1 млн после ставки на матч с участием Леброна Джеймса

Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал крупную денежную ставку на победу команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» в третьем матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Волки» выиграли встречу со счётом 116:104.

Дрейк поставил на победу «Тимбервулвз» в третьем матче $ 620 тыс., а по итогам встречи его выигрыш составил $ 1,023 млн.

Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс — 30 очков, пять подборов, одна передача и два перехвата при одной потере. Самым ценным оказался Энтони Эдвардс — 29 очков, восемь подборов, восемь передач, два перехвата и один блок-шот при двух потерях. Коэффициент полезности Эдвардса — «+30».

У Леброна дабл-дабл — 38 очков, 10 подборов, четыре передачи, два блок-шота и два перехвата при одной потере. Коэффициент полезности — «+44».