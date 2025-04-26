Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рэпер Дрейк выиграл более $ 1 млн после ставки на матч с участием Леброна Джеймса

Рэпер Дрейк выиграл более $ 1 млн после ставки на матч с участием Леброна Джеймса
Аудио-версия:
Комментарии

Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал крупную денежную ставку на победу команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» в третьем матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Волки» выиграли встречу со счётом 116:104.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

Дрейк поставил на победу «Тимбервулвз» в третьем матче $ 620 тыс., а по итогам встречи его выигрыш составил $ 1,023 млн.

Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс — 30 очков, пять подборов, одна передача и два перехвата при одной потере. Самым ценным оказался Энтони Эдвардс — 29 очков, восемь подборов, восемь передач, два перехвата и один блок-шот при двух потерях. Коэффициент полезности Эдвардса — «+30».

У Леброна дабл-дабл — 38 очков, 10 подборов, четыре передачи, два блок-шота и два перехвата при одной потере. Коэффициент полезности — «+44».

Сейчас читают:
Дерзкий Эдвардс не признаёт авторитетов. Даже Леброн для него не преграда
Дерзкий Эдвардс не признаёт авторитетов. Даже Леброн для него не преграда
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android