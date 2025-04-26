Адетокунбо стал автором достижения, которое никому не покорялось в истории плей-офф НБА

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо стал первым игроком в истории североамериканской организации, которому удалось в первых трёх матчах плей-офф набирать 30+ очков, совершать 10+ подборов при 60+ процентах попадании с игры. На это обратил внимание аккаунт Real Sports в X (ранее Twitter).

Статистика Адетокунбо в первых трёх матчах серии плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс»

— Первый матч: 36 очков, 12 подборов, 67% попаданий с игры.

— Второй матч: 34 очка, 18 подборов, 70% попаданий с игры.

— Третий матч: 37 очков, 12 подборов, 74% попаданий с игры.