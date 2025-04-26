«Детям такое пить не надо». Суперзвезда НБА убрал спортивный напиток во время интервью
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33-летний американский профессиональный баскетболист Кавай Леонард, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции лёгкого форварда, во время пресс-конференции после третьего матча первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (117:83) убрал спортивный напиток со стола.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 83
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 21, Харден - 20, Пауэлл - 20, Зубац - 19, Батюм - 12, Джонс - 10, Данн - 6, Юбэнкс - 3, Миллз - 3, Богданович - 2, Миллер - 1, Коффи, Кристи, Браун, Симмонс
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Маррей - 23, Гордон - 15, Браун - 9, Портер - 7, Уэстбрук - 3, Уотсон - 2, Ннаджи - 1, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Пикетт, Чанчар
Как только Леонард подошёл к столу с микрофоном, то убрал бутылку бренда Gatorade, производящего спортивные напитки, со словами: «Детям такое пить не стоит».
В 2021 году во время чемпионата Европы — 2020 звёздный футболист Криштиану Роналду во время пресс-конференции убрал напитки Coca-Cola, что привело к крупному скандалу. «Клипперс» ведут в серии с «Наггетс» со счётом 2-1.
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