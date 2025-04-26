«Детям такое пить не надо». Суперзвезда НБА убрал спортивный напиток во время интервью

33-летний американский профессиональный баскетболист Кавай Леонард, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции лёгкого форварда, во время пресс-конференции после третьего матча первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (117:83) убрал спортивный напиток со стола.

Как только Леонард подошёл к столу с микрофоном, то убрал бутылку бренда Gatorade, производящего спортивные напитки, со словами: «Детям такое пить не стоит».

В 2021 году во время чемпионата Европы — 2020 звёздный футболист Криштиану Роналду во время пресс-конференции убрал напитки Coca-Cola, что привело к крупному скандалу. «Клипперс» ведут в серии с «Наггетс» со счётом 2-1.