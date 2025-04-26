Андрей Кириленко рассказал, что изменилось в российском баскетболе с его приходом в РФБ

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о развитии баскетбола в России.

«Безусловно, есть множество моментов, на которые приходится обращать внимание, — это и вопрос зарплат детских тренеров, и логистики, так как у нас огромная страна, и разъезды отнимают массу времени и ресурсов. При этом мне очень нравится, что сейчас баскетбольное сообщество стало дружным, и это чувствуется: появляются новые проекты, много идей и инициатив.

Если вспомнить, как всё было девять лет назад, когда я только пришёл в РФБ — ощущалась внутренняя разобщённость. Теперь стало больше доверия друг к другу, и это очень ценно. Именно в такой атмосфере легче запускать и реализовывать проекты. Особый фокус сейчас на регионах. Всё больше инициатив запускается в региональных федерациях: строительство баскетбольных площадок, командирование детей на соревнования, организация турниров.

Да, мы немного выпали из международного движения, но я верю, что со временем мы обязательно туда вернёмся», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.