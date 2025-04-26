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Болельщики обеспокоены нездоровым видом Луки Дончича на игре плей-офф НБА

Болельщики обеспокоены нездоровым видом Луки Дончича на игре плей-офф НБА
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После третьего матча первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс», завершившегося победой «волков» со счётом 116:84, болельщики в социальных сетях обеспокоились нездоровым видом словенского звёздного защитника «озёрников» Луки Дончича.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

Фото: Кадр из трансляции

«Братан заболел или что-то случилось?» — написал один из фанатов в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Чёрт, он выглядит плохо», — поделился другой.

По ходу встречи Лука набрал 17 очков, сделал семь подборов, восемь передач, один блок-шот и один перехват при пяти потерях. У его партнёра по команде Леброна Джеймса дабл-дабл — 38 очков, 10 подборов, четыре передачи, два блок-шота и два перехвата при одной потере. Коэффициент полезности — «+44». Счёт в серии 2-1 в пользу «Миннесоты».

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