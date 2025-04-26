Болельщики обеспокоены нездоровым видом Луки Дончича на игре плей-офф НБА

После третьего матча первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс», завершившегося победой «волков» со счётом 116:84, болельщики в социальных сетях обеспокоились нездоровым видом словенского звёздного защитника «озёрников» Луки Дончича.

Фото: Кадр из трансляции

«Братан заболел или что-то случилось?» — написал один из фанатов в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Чёрт, он выглядит плохо», — поделился другой.

По ходу встречи Лука набрал 17 очков, сделал семь подборов, восемь передач, один блок-шот и один перехват при пяти потерях. У его партнёра по команде Леброна Джеймса дабл-дабл — 38 очков, 10 подборов, четыре передачи, два блок-шота и два перехвата при одной потере. Коэффициент полезности — «+44». Счёт в серии 2-1 в пользу «Миннесоты».