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Дончич играл в третьем матче с «Миннесотой», несмотря на проблемы со здоровьем — ESPN

Дончич играл в третьем матче с «Миннесотой», несмотря на проблемы со здоровьем — ESPN
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26-летний словенский разыгрывающий защитник калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич выступил в третьем матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», несмотря на расстройство желудка и озноб, который он испытывал с вечера четверга.

Об этом сообщает авторитетный портал ESPN со ссылкой на свои источники. Матч между «Лейкерс» и «Тимбервулвз» состоялся сегодня, 26 апреля, и завершился победой коллектива из Миннесоты со счётом 116:104. Теперь счёт в их серии составляет 2-1 также в пользу «лесных волков».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

В ходе игры Дончич набрал 17 очков, сделал семь подборов, а также отдал восемь передач.

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