Дончич играл в третьем матче с «Миннесотой», несмотря на проблемы со здоровьем — ESPN

26-летний словенский разыгрывающий защитник калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич выступил в третьем матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», несмотря на расстройство желудка и озноб, который он испытывал с вечера четверга.

Об этом сообщает авторитетный портал ESPN со ссылкой на свои источники. Матч между «Лейкерс» и «Тимбервулвз» состоялся сегодня, 26 апреля, и завершился победой коллектива из Миннесоты со счётом 116:104. Теперь счёт в их серии составляет 2-1 также в пользу «лесных волков».

В ходе игры Дончич набрал 17 очков, сделал семь подборов, а также отдал восемь передач.