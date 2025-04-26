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«Его рвало весь день». Тренер «Лейкерс» Редик — о самочувствии Дончича

«Его рвало весь день». Тренер «Лейкерс» Редик — о самочувствии Дончича
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался по поводу 26-летнего звёздного словенского защитника «озёрников» Луки Дончича, на состояние которого обратили внимание фанаты во время третьего матча первого раунда с «Миннесотой Тимбервулвз» (104:116).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

«Джей Джей Редик сказал, что Лука Дончич чувствовал себя неважно последние 24 часа. Он сообщил, что Дончича рвало весь день и в четверг вечером у него нарушился сон перед третьей игрой в пятницу», — приводит слова инсайдера Дэйва Макменамина издание Hoopshype.

После трёх матчей счёт 2-1 в пользу «Миннесоты».

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