«Его рвало весь день». Тренер «Лейкерс» Редик — о самочувствии Дончича

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался по поводу 26-летнего звёздного словенского защитника «озёрников» Луки Дончича, на состояние которого обратили внимание фанаты во время третьего матча первого раунда с «Миннесотой Тимбервулвз» (104:116).

«Джей Джей Редик сказал, что Лука Дончич чувствовал себя неважно последние 24 часа. Он сообщил, что Дончича рвало весь день и в четверг вечером у него нарушился сон перед третьей игрой в пятницу», — приводит слова инсайдера Дэйва Макменамина издание Hoopshype.

После трёх матчей счёт 2-1 в пользу «Миннесоты».