Леброн Джеймс — о болезни Луки Дончича: большой удар для «Лейкерс»

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о плохом самочувствии звёздного словенского защитника «озёрников» Луки Дончича в третьем матче первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Очевидно, что его болезнь влияет на нашу команду. Мы понимаем, что он привнёс в нашу команду и чего он добился с момента обмена в феврале. Так что его заболевание определённо стало большим ударом для нашей команды», — приводит слова Леброна издание ESPN.

После трёх матчей счёт 2-1 в пользу «Миннесоты».