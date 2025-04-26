Леброн: у нас нет права на ошибку в плей-офф

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», прокомментировал поражение своей команды в третьем матче плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 116:104 в пользу коллектива из Миннесоты. Теперь счёт в их серии составляет 2-1 также в пользу «лесных волков».

«Нам нужно контролировать в матче те моменты, которые можем. Я считаю, что сегодня нам не удалось добиться этого. Очевидно, 19 потерь в выездном матче не станут хорошими ингредиентами для победы. В результате этих потерь мы дали им заработать 30 очков. Так что нам следует контролировать те моменты, которые можем. И если мы сможем сделать это, то дадим себе хороший шанс на победу.

В играх плей-офф нет права на ошибку, в отличие от регулярного чемпионата, в ходе которого можно компенсировать определённые недостатки в течение года, когда есть место для ошибок», — приводит слова Джеймса портал Basket News.