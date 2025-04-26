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Леброн: у нас нет права на ошибку в плей-офф

Леброн: у нас нет права на ошибку в плей-офф
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40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», прокомментировал поражение своей команды в третьем матче плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 116:104 в пользу коллектива из Миннесоты. Теперь счёт в их серии составляет 2-1 также в пользу «лесных волков».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

«Нам нужно контролировать в матче те моменты, которые можем. Я считаю, что сегодня нам не удалось добиться этого. Очевидно, 19 потерь в выездном матче не станут хорошими ингредиентами для победы. В результате этих потерь мы дали им заработать 30 очков. Так что нам следует контролировать те моменты, которые можем. И если мы сможем сделать это, то дадим себе хороший шанс на победу.

В играх плей-офф нет права на ошибку, в отличие от регулярного чемпионата, в ходе которого можно компенсировать определённые недостатки в течение года, когда есть место для ошибок», — приводит слова Джеймса портал Basket News.

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