Партнёр Дончича в «Лейкерс» похвалил Луку за самоотверженность в третьем матче плей-офф

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дориан Финни-Смит комплиментарно отозвался о 26-летнем словенском защитнике «озёрников» Луке Дончиче, который выступил в третьем матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз» с отравлением. «Лейкерс» проиграли встречу со счётом 104:116.

«Я не думал, что он выйдет на паркет во второй половине. Просто из-за того, как он звучал. Его язык тела. Как он выглядел. Сегодня он выглядел немного бледным. Вероятно, ему нужно больше пить. Но, как я уже сказал, Лука крепкий орешек», — приводит слова Финни-Смита издание ESPN.