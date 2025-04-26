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Партнёр Дончича в «Лейкерс» похвалил Луку за самоотверженность в третьем матче плей-офф

Партнёр Дончича в «Лейкерс» похвалил Луку за самоотверженность в третьем матче плей-офф
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дориан Финни-Смит комплиментарно отозвался о 26-летнем словенском защитнике «озёрников» Луке Дончиче, который выступил в третьем матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз» с отравлением. «Лейкерс» проиграли встречу со счётом 104:116.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

«Я не думал, что он выйдет на паркет во второй половине. Просто из-за того, как он звучал. Его язык тела. Как он выглядел. Сегодня он выглядел немного бледным. Вероятно, ему нужно больше пить. Но, как я уже сказал, Лука крепкий орешек», — приводит слова Финни-Смита издание ESPN.

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