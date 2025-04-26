Фото: забавная реакция Луки Дончича на оскорбление судьи соперником в матче плей-офф

Сегодня, 26 апреля, в четвёртой четверти третьего матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз» (104:116) 28-летний атакующий защитник «лесных волков» Донте Дивинченцо попытался завершить атаку броском из под кольца.

Однако на Донте сфолил форвард «озёрников» Руи Хатимура, чего судья не заметил. В результате Дончич подобрал мяч, но Дивинченцо намеренно сфолил на Луке. Затем игрок «Миннесоты» выкрикнул несколько оскорблений в адрес судьи, на что словенский защитник недоумённо отреагировал.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ранее Леброн прокомментировал поражение своей команды в третьем матче с «Миннесотой Тимбервулвз».