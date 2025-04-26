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Фото: забавная реакция Луки Дончича на оскорбление судьи соперником в матче плей-офф

Фото: забавная реакция Луки Дончича на оскорбление судьи соперником в матче плей-офф
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Сегодня, 26 апреля, в четвёртой четверти третьего матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз» (104:116) 28-летний атакующий защитник «лесных волков» Донте Дивинченцо попытался завершить атаку броском из под кольца.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

Однако на Донте сфолил форвард «озёрников» Руи Хатимура, чего судья не заметил. В результате Дончич подобрал мяч, но Дивинченцо намеренно сфолил на Луке. Затем игрок «Миннесоты» выкрикнул несколько оскорблений в адрес судьи, на что словенский защитник недоумённо отреагировал.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ранее Леброн прокомментировал поражение своей команды в третьем матче с «Миннесотой Тимбервулвз».

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