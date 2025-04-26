Перкинс: «Милуоки Бакс» — мусор

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс резко высказался в адрес команды из Висконсина «Милуоки Бакс».

«Милуоки Бакс» – мусор. Правда глаза колет, но эта команда — мусор. Парни играют в индивидуальный баскетбол, не действуют как команда, не борются», — сказал Перкинс в эфире на телеканале ESPN.

В данный момент коллектив из Милуоки провёл три матча серии плей-офф НБА с командой «Индиана Пэйсерс». Счёт в противостоянии к настоящему моменту 2-1 в пользу «Индианы». Следующая игра между командами состоится 28 апреля, начало — в 4:30 мск.