Набравший одно очко в матче с «Лейкерс» Гобер: наша цель — измотать их

32-летний звёздный французский профессиональный баскетболист Руди Гобер, играющий на позиции центрового за клуб «Миннесота Тимбервулвз», высказался после победы в третьем матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:104).

«Такая победа, как сегодня, очень много значит. Знаете, это была большая игра. И снова, когда мы смогли закрыть игру в последние несколько минут, в клатче… Думаю, что Энтони [Эдвардс] был очень хорош, играя абсолютно безукоризненно в последние три минуты.

Да, я уверен, работа, которую мы вложили в этот матч, действительно повлияла на «Лейкерс». Наша цель — измотать их, делая это снова и снова, и оставаться на прежнем уровне, и тогда игра сама о себе позаботится», — приводит слова Гобера издание Hoopshype.

Гобер набрал в матче одно очко, три подбора, одну передачу, один блок-шот и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности — «+2».