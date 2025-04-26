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Набравший одно очко в матче с «Лейкерс» Гобер: наша цель — измотать их

Набравший одно очко в матче с «Лейкерс» Гобер: наша цель — измотать их
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32-летний звёздный французский профессиональный баскетболист Руди Гобер, играющий на позиции центрового за клуб «Миннесота Тимбервулвз», высказался после победы в третьем матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:104).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

«Такая победа, как сегодня, очень много значит. Знаете, это была большая игра. И снова, когда мы смогли закрыть игру в последние несколько минут, в клатче… Думаю, что Энтони [Эдвардс] был очень хорош, играя абсолютно безукоризненно в последние три минуты.

Да, я уверен, работа, которую мы вложили в этот матч, действительно повлияла на «Лейкерс». Наша цель — измотать их, делая это снова и снова, и оставаться на прежнем уровне, и тогда игра сама о себе позаботится», — приводит слова Гобера издание Hoopshype.

Гобер набрал в матче одно очко, три подбора, одну передачу, один блок-шот и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности — «+2».

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