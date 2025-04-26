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Тренер сборной России Лукич рассказал, почему Дёмин, Голдин и Лахин не будут на сборах

Тренер сборной России Лукич рассказал, почему Дёмин, Голдин и Лахин не будут на сборах
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич назвал причины отсутствия Егора Дёмина, Владислава Голдина и Виктора Лахина на ближайших учебно-тренировочных сборах.

«Что касается Дёмина, Голдина и Лахина, они все играли важные роли в своих командах в «Мартовском безумии». Эти ребята идут по ступенькам своей карьеры, их будущее — игра в Америке, они этого хотят. На данный момент им не нужен просмотровый сбор с национальной командой. Пускай они готовятся в драфту, подписанию контрактов.

15 июля у нас будет сбор, проведём товарищеские матчи. По плану мы хотим пригласить этих игроков. Но в это время будет проходить Летняя лига. Если они будут на контракте с клубом, то команды будут заинтересованы в том, чтобы они остались в их расположении», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».

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