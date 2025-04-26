Мать Тиммы заявила, что всё, что заработал Янис, ушло в недвижимость Седоковой

Аусма Тимма, мать латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила, что многомиллионные накопления и вещи погибшего спортсмена исчезли и ушли на недвижимость, оформленную на его бывшую супругу Анну Седокову.

«Сегодня адвокаты занимаются всеми юридическими и имущественными вопросами. По имеющимся на данный момент сведениям, в России не осталось ничего, что принадлежало бы Янису. Исчезли его многомиллионные накопления и даже вещи. Всё, что наш сын заработал своим трудом, ушло в финансовые вложения в виде недвижимости, которая была оформлена на жену.

Но это всё не имеет значения вообще. Для нас главное — восстановить честное имя сына, несправедливо оболганного тем человеком, который ещё вчера возносил его до небес. Мы хотим узнать правду и восстановить справедливость. Не из мести, а из любви. Любви к Янису. Все эти месяцы Райтис был рядом. Он принял первый удар, подставил плечо, молчал, терпел, защищал. Сейчас мы ближе, чем когда-либо. Горе сплотило нас», — написала Аусма Тимма в социальных сетях.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой и просьба ей позвонить.