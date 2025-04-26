Основной разыгрывающий «Кливленда» пропустит ближайший матч из-за травмы

Игрок основного состава «Кливленд Кавальерс», 25-летний американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд не сможет принять участие в ближайшем третьем матче серии плей-офф против «Майами» из-за травмы. В своём последнем выступлении, Гарлэнд получил растяжения связок большого пальца левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба «Кливленда».

Стоит отметить, что подобная травма у Гарлэнда уже случалась в последних двух турах регулярного чемпионата, которые он также пропустил.

Напомним, что во второй встрече четвертьфинала плей-офф «Кливленд» на выезде победил «Майами» со счётом 121:112. Гарлэнд отметился 21 очком и двумя подборами, проведя на площадке 31 минуту и 44 секунды игрового времени.