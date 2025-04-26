Паскуаль: «Зенит» ждёт сложный выезд в Пермь

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о предстоящей третьей встрече серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Игра состоится в Перми в воскресенье, 27 апреля. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Мы едем в Пермь. Знаем, что это будет очень сложный выезд. Как всегда в Перми, стадион будет полон. Прежде всего хочу поздравить «Парму» с этим, потому что это очень важно для нашего баскетбола. Мы понимаем, что нас ждёт тяжёлый матч. Нам нужно играть гораздо лучше, если мы хотим победить, потому что «Парма» дома получает дополнительную энергию и игра будет очень непростой. Мы должны быть готовы к трудностям», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».