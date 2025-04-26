Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Жбанов поделился ожиданиями от 3-го матча серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с «Пармой»

Жбанов поделился ожиданиями от 3-го матча серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с «Пармой»
Комментарии

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов высказался о предстоящей третьей встрече серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Игра состоится в Перми в воскресенье, 27 апреля. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Подготовку провели спокойно. Подчеркнули для себя новые моменты после первых двух игр. Сильная сторона «Пармы»? Безусловно, это их болельщики, шестой игрок, который очень сильно поможет, зарядит команду. Я думаю, они, конечно, захотят продлить серию. Приедет ли мой папа на матч? Да, обязательно. Родители стараются приезжать на все игры в Пермь и Екатеринбург», — приводит слова Жбанова официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Знаковый матч Курбанова и трудная игра для УНИКСа. Итоги дня в плей-офф Единой лиги
Знаковый матч Курбанова и трудная игра для УНИКСа. Итоги дня в плей-офф Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android