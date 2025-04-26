Жбанов поделился ожиданиями от 3-го матча серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с «Пармой»

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов высказался о предстоящей третьей встрече серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Игра состоится в Перми в воскресенье, 27 апреля. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Подготовку провели спокойно. Подчеркнули для себя новые моменты после первых двух игр. Сильная сторона «Пармы»? Безусловно, это их болельщики, шестой игрок, который очень сильно поможет, зарядит команду. Я думаю, они, конечно, захотят продлить серию. Приедет ли мой папа на матч? Да, обязательно. Родители стараются приезжать на все игры в Пермь и Екатеринбург», — приводит слова Жбанова официальный сайт «Зенита».