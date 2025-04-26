Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Йокич > Шей». Преподаватель из США поставил ученику высший балл за портрет Николы

«Йокич > Шей». Преподаватель из США поставил ученику высший балл за портрет Николы
Аудио-версия:
Комментарии

Неназванный фанат НБА получил в школе задание рассказать о человеке, чьё величие стало настолько привычным, что его перестали считать великим. Как сообщает издание Courtside Buzz, ученик нарисовал эскиз сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

За это школьник получил высший балл, а учитель в ответ на написанную дату сдачи работы — 4/22/25 — оставил пометку: «Ты хотел сказать 31/21/22?» и добавил: «Лучшая работа… Йокич > Шэй».

31/21/22 — отсылка на то, как Йокич в игре регулярного чемпионата НБА с командой «Финикс Санз» установил новый рекорд североамериканской лиги. Это случилось в начале марта. Никола стал первым игроком за всю историю НБА, который по ходу встречи оформил трипл-дабл с 30+ очками, 20+ подборами и 20+ передачами. На счету Йокича 31 очко, 21 подбор, 22 передачи, а также один перехват при двух потерях.

Материалы по теме
Никола Йокич, не стыдно? Почему лучший центровой осваивает искусство дешёвых трюков
Никола Йокич, не стыдно? Почему лучший центровой осваивает искусство дешёвых трюков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android