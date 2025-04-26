«Йокич > Шей». Преподаватель из США поставил ученику высший балл за портрет Николы

Неназванный фанат НБА получил в школе задание рассказать о человеке, чьё величие стало настолько привычным, что его перестали считать великим. Как сообщает издание Courtside Buzz, ученик нарисовал эскиз сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

За это школьник получил высший балл, а учитель в ответ на написанную дату сдачи работы — 4/22/25 — оставил пометку: «Ты хотел сказать 31/21/22?» и добавил: «Лучшая работа… Йокич > Шэй».

31/21/22 — отсылка на то, как Йокич в игре регулярного чемпионата НБА с командой «Финикс Санз» установил новый рекорд североамериканской лиги. Это случилось в начале марта. Никола стал первым игроком за всю историю НБА, который по ходу встречи оформил трипл-дабл с 30+ очками, 20+ подборами и 20+ передачами. На счету Йокича 31 очко, 21 подбор, 22 передачи, а также один перехват при двух потерях.