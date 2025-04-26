«Кливленд» победил «Майами» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НБА
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Завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал на своей площадке «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой гостей со счётом 124:87.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
87 : 124
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Адебайо - 22, Митчелл - 16, Хироу - 13, Уиггинс - 10, Уэр - 8, Ларссон - 6, Робинсон - 6, Йович - 3, Хайсмит - 3, Жакез-мл., Джонсон, Бёркс, Андерсон
Кливленд Кавальерс: Аллен - 22, Хантер - 21, Мобли - 19, Страс - 18, Джером - 13, Митчелл - 13, Окоро - 9, Тайсон - 7, Грин - 2, Меррилл, Портер, Томпсон, Океке, Уэйд
Самым результативным игроком в составе «Кливленд Кавальерс» стал центровой Джарретт Аллен, который записал в свой актив 22 очка, 10 подборов и восемь передач. В составе «Майами Хит» лучшую результативность показал центровой Эдрис Адебайо, набравший 22 очка, девять подборов и три передачи.
Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Кливленда».
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