«Кливленд» победил «Майами» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НБА

Завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал на своей площадке «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой гостей со счётом 124:87.

Самым результативным игроком в составе «Кливленд Кавальерс» стал центровой Джарретт Аллен, который записал в свой актив 22 очка, 10 подборов и восемь передач. В составе «Майами Хит» лучшую результативность показал центровой Эдрис Адебайо, набравший 22 очка, девять подборов и три передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Кливленда».