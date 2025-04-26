Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Кливленд» победил «Майами» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НБА

«Кливленд» победил «Майами» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НБА
Комментарии

Завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал на своей площадке «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой гостей со счётом 124:87.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
87 : 124
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Адебайо - 22, Митчелл - 16, Хироу - 13, Уиггинс - 10, Уэр - 8, Ларссон - 6, Робинсон - 6, Йович - 3, Хайсмит - 3, Жакез-мл., Джонсон, Бёркс, Андерсон
Кливленд Кавальерс: Аллен - 22, Хантер - 21, Мобли - 19, Страс - 18, Джером - 13, Митчелл - 13, Окоро - 9, Тайсон - 7, Грин - 2, Меррилл, Портер, Томпсон, Океке, Уэйд

Самым результативным игроком в составе «Кливленд Кавальерс» стал центровой Джарретт Аллен, который записал в свой актив 22 очка, 10 подборов и восемь передач. В составе «Майами Хит» лучшую результативность показал центровой Эдрис Адебайо, набравший 22 очка, девять подборов и три передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Кливленда».

Материалы по теме
Его дорога в НБА — вызов всему. Он бросил спорт, где был номером один, ради баскетбола
Его дорога в НБА — вызов всему. Он бросил спорт, где был номером один, ради баскетбола
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android