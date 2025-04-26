ЦСКА-2 впервые в истории вышел в финал Суперлиги

В Москве состоялся пятый и решающий матч серии 1/2 финала Суперлиги, в котором встречались ЦСКА-2 и «Химки».

Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 95:85.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александр Евсеев, набравший 18 очков. 17 очков на свой счёт записал Илья Ермаков. 16 очков набрал Иван Зайцев.

В составе «Химок» 21 очко набрал Фёдор Ключников, 15 очков на счету Виктора Заряжко.

ЦСКА-2 стал первым фарм-клубом в истории, которому удалось пробиться в финал Суперлиги. Армейцы одержали победу в серии со счётом 3-2.

Примечательно, что соперниками ЦСКА-2 по финалу могут стать баскетболисты «Зенита-2» — им 27 апреля предстоит сыграть решающий матч полуфинальной серии с «Темп-СУМЗ».