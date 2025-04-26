Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА-2 впервые в истории вышел в финал Суперлиги

ЦСКА-2 впервые в истории вышел в финал Суперлиги
Комментарии

В Москве состоялся пятый и решающий матч серии 1/2 финала Суперлиги, в котором встречались ЦСКА-2 и «Химки».

Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 95:85.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александр Евсеев, набравший 18 очков. 17 очков на свой счёт записал Илья Ермаков. 16 очков набрал Иван Зайцев.

В составе «Химок» 21 очко набрал Фёдор Ключников, 15 очков на счету Виктора Заряжко.

ЦСКА-2 стал первым фарм-клубом в истории, которому удалось пробиться в финал Суперлиги. Армейцы одержали победу в серии со счётом 3-2.

Примечательно, что соперниками ЦСКА-2 по финалу могут стать баскетболисты «Зенита-2» — им 27 апреля предстоит сыграть решающий матч полуфинальной серии с «Темп-СУМЗ».

Материалы по теме
Баскетболист из России — в команде легенды инсайдов НБА. Скоро о нём будут говорить все
Баскетболист из России — в команде легенды инсайдов НБА. Скоро о нём будут говорить все
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android