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И. о. главного тренера «Мемфис Гриззлиз» Иисало: Морант избежал серьёзной травмы

И. о. главного тренера «Мемфис Гриззлиз» Иисало: Морант избежал серьёзной травмы
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Исполняющий обязанности главного тренера «Мемфис Гриззлиз» Туомас Иисало высказался о состоянии звёздного разыгрывающего и лидера «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«К счастью, ему удалось избежать серьёзной травмы, что является большим плюсом», — приводит слова Иисало ESPN.

Джа Морант пропустит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер». Счёт в серии — 3-0 в пользу «Оклахомы». Напомним, серия длится до четырёх побед.

Защитник получил травму во время третьей игры после неудачного падения при попытке завершить атаку в быстром отрыве.

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