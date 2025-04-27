«Оклахома» обыграла «Мемфис» в серии со счётом 4-0 и вышла в следующий раунд плей-офф НБА
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал на своей площадке «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» и закончилась победой гостей со счётом 117:115.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 30, Альдама - 23, Бейн - 23, Джексон - 12, Уильямс Мл. - 11, Иди - 8, Кеннард - 4, Кончар - 4, Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 23, Холмгрен - 11, Джо - 11, Хартенштайн - 11, Уиггинс - 9, Карузо - 6, Дорт - 4, Уоллес - 4, Джонс, Уильямс, Митчелл, Уильямс
Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 38 очков.
Лучшую результативностью в «Мемфисе» показал Скотти Пиппен, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.
Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Оклахомы» и команда вышла в следующий раунд турнира.
В следующем раунде «Оклахома» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс».
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