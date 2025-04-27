«Оклахома» обыграла «Мемфис» в серии со счётом 4-0 и вышла в следующий раунд плей-офф НБА

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал на своей площадке «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» и закончилась победой гостей со счётом 117:115.

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 38 очков.

Лучшую результативностью в «Мемфисе» показал Скотти Пиппен, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Оклахомы» и команда вышла в следующий раунд турнира.

В следующем раунде «Оклахома» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс».